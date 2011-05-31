Beşşar Esad genel af ilan etti

T24 - Son iki aydır isyanların yaşandığı Suriye’de, Devlet Başkanı Esad uluslararası toplumdan baskı görüyordu.



Suriye devlet televizyonunun bildirdiğine göre, protesto gösterileriyle karşı karşıya bulunan Beşşar Essad, 'Müslüman Kardeşler' örgütü dahil birçok örgüt üyesi için af ilan etti.



Genel af 31 Mayıs 2011'e kadar işlenen suçları kapsıyor.



Suriye anayasasına göre Müslüman Kardeşler örgütüne üye olmak idama varan bir yargılama sürecini gerektirebiliyor.



Suriye'de iki aydır devam eden muhalif gösterilerde yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.





