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Sağlık

Beslenme Kutusu

Çocuğunuzun beslenme kutusu için pratik ve sevimli bir alternatif arıyorsanız bu tarifimiz tam size göre.

02 Ağustos 2008 03:00


Hazırlama süresi: 10 dakika

Gerekli malzeme

1 yuvarlak sandviç ekmeği
 20 gr beyazpeynir 
1 domates 
1 salatalık
1-2 yaprak marul

Hazırlanışı

Çocuğunuzun hem severek hazırlayacağı hem de keyifle yiyeceği bir tarif. Sandviç ekmeğini bir tarafı kapalı kalacak şekilde ortadan ikiye siz kesmelisiniz. Peyniri iki dilim olarak kesin. Domatesleri, salatalıkları ve marul yapraklarını 1-2 çorba kaşığı sirke eklenmiş suda 20 dakika bekletin. Sonrasında da çocuğunuz bol suyla yıkayabilir. Suyunu iyice süzdükten sonra domatesleri ve salatalıkları halka şeklinde siz kesmelisiniz. Sandviç ekmeğinin içine önce marul yaprağını, daha sonra sırasıyla peyniri, domatesi ve salatalıkları bırakın çocuğunuz yerleştirsin. Dilerseniz bu tarifi çocuğunuzun sevdiği ızgarada pişirilmiş sebzelerle de  hazırlayabilirsiniz.

(Lezzet)

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