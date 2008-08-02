Beslenme Kutusu



Hazırlama süresi: 10 dakika



Gerekli malzeme



1 yuvarlak sandviç ekmeği

20 gr beyazpeynir

1 domates

1 salatalık

1-2 yaprak marul



Hazırlanışı



Çocuğunuzun hem severek hazırlayacağı hem de keyifle yiyeceği bir tarif. Sandviç ekmeğini bir tarafı kapalı kalacak şekilde ortadan ikiye siz kesmelisiniz. Peyniri iki dilim olarak kesin. Domatesleri, salatalıkları ve marul yapraklarını 1-2 çorba kaşığı sirke eklenmiş suda 20 dakika bekletin. Sonrasında da çocuğunuz bol suyla yıkayabilir. Suyunu iyice süzdükten sonra domatesleri ve salatalıkları halka şeklinde siz kesmelisiniz. Sandviç ekmeğinin içine önce marul yaprağını, daha sonra sırasıyla peyniri, domatesi ve salatalıkları bırakın çocuğunuz yerleştirsin. Dilerseniz bu tarifi çocuğunuzun sevdiği ızgarada pişirilmiş sebzelerle de hazırlayabilirsiniz.



(Lezzet)

