-BEŞİR, REFERANDUM SONUCUNU RESMEN KABUL ETTİ HARTUM (A.A) - 07.02.2011 - Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, bir kararname yayımlayarak, Güney Sudan'da kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referandumun sonuçlarını resmen kabul ettiğini duyurdu. Beşir'in referandumun kesin sonuçlarını aldıktan sonra yayımladığı kararnameyi devlet televizyonunda okuyan Sudanlı Bakan Bekri Hasan Salih, "Güneydeki insanların seçimine ve referandum sonuçlarına saygı duyduğumuzu ve kabul ettiğimizi ilan ediyoruz" dedi. Güney Sudan'da 9 Ocakta başlayan ve bir hafta süren referandumun resmi kesin sonuçlarının bugün geç saatlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Referandumun sonuçlarına ilişkin ilk resmi açıklamada, Güney Sudan'ın kuzeyden ayrılmasının yüzde 99,57 oy oranıyla kabul edildiği bildirilmişti.