Beşir Atalay: Van'a öncelikle nakdi yardım yollayın



T24 - Başbakan Yardımcısı Atalay, Van’da üzerinden 10 gün geçen depremle ilgili yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı değerlendirdi. Atalay, ayrıca vatandaşlara şu çağrıda bulundu.





Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van Depremi ile ilgili çok büyük bir yardımlaşma, dayanışma psikolojisi oluştuğunu, neredeyse Türkiye’nin her köşesinden Van’a yardım gönderildiğini söyledi.

Radikal'in haberine göre; Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yardım malzemesi çok olunca tasnifinde ilk günler birazcık zorluk oldu ama şimdi gönüllü personel sayısı arttırıldı. Özellikle öğrencilerden. Erciş’te çok daha iyi. Çünkü Şeker Fabrikası’nın büyük depoları var, tasnif ortamı da daha müsait. Van’da da yeni bir mekân (depo) aranıyor."

Atalay, vatandaşlara bir de çağrıda bulundu:

"Gıda gönderiliyorsa, mümkün olduğu kadar hazır paketler, küçük koliler hazırlansın. Üzerine de ne olduğu da yazılsın. Bunu marketler öyle hazırlayabiliyor. Biz onları, kamyondan indirip başka bir dağıtım kamyonuna hemen koyuyoruz ve hemen alana gönderiyoruz.

Lütfen kullanılmış, giyilmiş eşya gönderilmesin. Giyilmiş eşya gönderilse bile, bunun temizlenmesi, iyi katlanması, ancak öyle gelmesi lazım. Esas çağrımız ise nakdi yardım yönünde. Nakit gönderilmesi bizim önceliğimiz. Ayni yardım gönderecekler için katiyen ‘göndermeyin’ demiyoruz. Ama ayni yardımlarda daha disiplinli paketler olsun, rasgele bir çuval un gelirse ayrımı zor oluyor."

Tartışılan sözler

Bakan Beşir Atalay, kamuoyunda tartışma yaratan “Öncelikle kendi potansiyelimizi görmek amacıyla arama kurtarma ekipleri bekletildi” şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi.

Tartışmaya çok üzüldüğünü, sözlerinin önüne-arkasına bakılmadığını kaydeden Atalay, deprem günü İran ve Azerbaycan’ınki de dahil çok sayıda arama kurtarma ekibinin Van’a ulaştığını anımsatarak "Baktık ki çok fazla. Yıkılan bina Van’da 6, Erciş’te 84. Bir enkazın başında birkaç grup çalışmaya başladı. Dolayısıyla dışarıdan arama kurtarma öncelikli değil çadır öncelikli, yardım isteyelim dedik" dedi.

Arama kurtarma çalışması bitti

Atalay, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma çalışması bitti. Enkazın kaldırılması ise sürüyor. Evi yıkılanlar çadırlara veya çadırkentlere yerleşti. Çadırlarda en fazla 1 ay kadar kalınacak. Sonra prefabrike yapı veya konteynerlere geçilecek. Bunların ihalesi de yapıldı. Konteyner miktarı köylerimiz için yaklaşık 5 bin, Erciş için yaklaşık 5 bin, Van için 2 bin 500 öngördük. Van’da yıkılan bina sayısı daha az. Ama yerini geniş tutuyoruz. 2 bin 300 kadar da Mevlana Evi kuruldu.

Van’da hasar tespit çalışmaları bitti. Kesin oturulamaz denilen yerlerde ‘Çadır mı istersin yoksa çadırkente gelmek mi istersin’ deniliyor. Çadırkent tabii daha rahat, 3 öğün yemeği veriliyor, sosyal ortamı var, insanlar orada. Ama bazıları evinin yakınında olmak istiyor, onlara da çadır veriliyor. Şu anda 3 kayıp var. Bu kayıplar nedeniyle de Erciş’te arama kurtarma faaliyeti biraz daha uzatıldı. Bir kişi ile ilgili Diyarbakır’da iz bulunmuş" dedi.

