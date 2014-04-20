Beşir Atalay: Twitter şimdi hizaya geliyor

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, MİT Yasası ile bu kurumun rahat çalışacağını ve hesap verir hale geldiğini söyledi. Atalay, Twitter’ın iki kullanıcı hesabının bazı paylaşımlarını sansürlemesini de, "Şimdi Twitter hizaya geliyor. Esasen bunu diğer ülkelerde uyguluyordu, bundan sonra ülkemizde de hiçbir sorun olmayacak. Yani bizim sosyal medyayla bu anlamda hiç bir sorunumuz yok" sözleriyle yorumladı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katıldı. Doğan Haber Ajansı’ndan Mücahit Yolcu’nun haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ve milletvekilleriyle gittiği camide sabah namazı kılan Atalay, dağıtılan çorbadan içti. Başbakan Yardımcısı Atalay, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe’nin de katılımıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin ilk defa Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde huzur içerisinde bir seçim geçirdiği görüşünü savunarak, çözüm sürecinin devam etmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

BDP’nin şiddetten tam arınamadığını söyleyen Atalay, "Yani seçimin belli noktalarında yine şiddetten medet umdular. Onlar ondan kurtulamıyorlar. Ama bölge, demokrasinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu seçime katılımıyla vesaireyle gösterdiler. Huzur içinde bir seçim yaşandı. Seçimin siyasetin sorunları çözmek için en değerli unsur olduğunu gördüler. Terörle, şiddetle barınacak bir yerin olmadığını zaten biliyorlardı. Dolayısıyla bu seçim ilk defa çözüm süreci döneminde büyük, önemli bir ders oldu" dedi.

‘Terörden medet umanlar milletten tokat yer’

Şiddetten ve terörden beklentileri olanların milletten ve bölge halkından tokat yiyeceğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Atalay, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da bu bölge halkının şiddete, teröre müsaade edeceğini zannetmiyorum. Yani tekrar şiddet ve terör beklentisi veya tercihi içerisinde olanlar; milletten, o bölge insanından büyük tokat yer. İnşallah biz ona müsaade etmeyeceğiz. İyi bir diyalog içinde, iyi bir çalışma içinde dikkatli şekilde yürütüyoruz. Dileğimiz bundan sonra gençlerimizin hayat kaybı olmasın ve bu huzur ortamı devam etsin. Önümüzde seçimden sonra üzerinde çalıştığımız önemli bir konudur bu. Bütün diyaloglar, görüşmeler yürüyor. Türkiye’nin önemli sorunları varsa onların risklerini alıyoruz ve çözmek için de gerekli cesareti gösteriyoruz. Başbakanımızın öyle bir kimliğe sahip, hükümetimiz öyle bir özelliğe sahip. Kronikleşmiş, derinleşmiş bütün sorunları çözerek inşallah daha güzel bir Türkiye geleceği oluşturmaya çalışıyoruz."

‘MİT mensuplarını yargı dışına asla çıkarmadık’

Meclis’ten geçen MİT Yasası ile ilgili konuşan Atalay, yapılan değişiklikle MİT’in daha rahat çalışacağını ve MİT müsteşarının Yargıtay’da yargılanacağını anlattı. Beşir Atalay, şunları söyledi:

"MİT Yasası’ndaki değişiklikler, aslında şunu ifade ediyor: Bugüne kadar MİT’in çalışması kapalı bir alan, pek kimsenin bilmediği, Meclis’in haberinin olmadığı ve açık bir mevzuatla da yürümeyen bir alan gibi. İlk defa MİT’in nasıl çalışacağı, neler yapacağı yasayla tam bir hukuki zemin içerisine çekildi, tam bir meşruiyet zemini kazandırıldı ve Meclis denetimine alındı. Meclis’te yeni bir komisyon kuruldu; Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu. O komisyon MİT’i, Emniyet Teşkilatı’nı, jandarmayı ve Maliye Bakanlığı’nda mali denetim yapan MASAK’ı denetleyecek. Meclis’e gelecekler onlar, o komisyonda hesap verecekler ve yılda bir defa onlara çalışmalarıyla ilgili rapor sunacak. İlk defa MİT bu hale geldi. Şimdi bunlara övgü yağdırılacağı yerde, birileri; ’İşte MİT daha güçlendi, işte hükümetin emrinde çok farklı bir teşkilat’ gibi yansıtıyorlar. Bunlar doğru değil arkadaşlar. MİT bundan sonra daha yasal sınırlar içerisinde çalışacak."

‘Elimizdeki en önemli enstrüman MİT’tir’

Sürdürdükleri çözüm sürecinde ellerindeki en önemli enstrüman MİT olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben siyasi irade olarak MİT’e talimat veriyorum; ’Git diyorum terör örgütü mensuplarıyla görüş. Sorunu bitirmek için çözümler ara yahut şunları görüş.’ MİT müsteşarı gidiyor. Sonra savcı bu görüşmeden dolayı onu sorguya çağırıyor. O zaman o MİT’i nasıl çalıştıracaksınız? Orada bütün sorumluluk siyasi iradeye aittir, o sorumlu değil. Talimatı veren sayın Başbakan’dır, hükümettir. İşte bu düzenlemeleri de getirdik. Bundan sonra herhangi bir savcı, kendisine verilen talimatı yerine getirdi diye MİT müsteşarını öyle hemen sorguya falan da çağıramayacak. Başbakan iznine bağlı ve MİT müsteşarı herhangi bir mahkemede değil, bundan sonra ancak Yargıtay’da yargılanabilecek. Zaten şuanda da bütün müsteşarlar, valiler, Büyükşehir Belediye başkanları normal mahkemelerde değil, Yargıtay’da yargılanırlar; MİT müsteşarını da o grubun içerisine aldık. Yoksa MİT mensuplarını yargı dışına asla çıkarmadık."

‘Şimdi Twitter hizaya geliyor’

Twitter tarafından iki hesabın sansürlenmesiyle ilgili de konuşan Beşir Atalay, taleplerinin bu yönde olduğunu ve sosyal medyayla sorunlarının olmadığını söyledi.

Hükümetin özgürlük alanını genişletmeye çalıştığı görüşünü savunan Beşir Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya ortamında insanlara hakaret edilmesi, özel hayatlarının orada teşhir edilmesi vesaire gibi durumlarda da tabi yargıya götürdüler ve yargı bunların o ortamlardan çıkarılması kararını verdi. Ama bu talepler yerine getirilmedi. Onun için de biliyorsunuz TİB Twitter ile ilgili o kararı almıştı. O zaman da açıkladık, Twitter gelecek, ülkemizi muhatap alacak, yönetimi muhatap alacak burada görüşmeler yapacak, yargı kararlarımızı ciddiye alacak. Şimdi Twitter o hizaya geliyor. Esasen bunu diğer ülkelerde uyguluyordu, bundan sonra ülkemizde de hiçbir sorun olmayacak. Yani bizim sosyal medyayla bu anlamda hiç bir sorunumuz yok."

Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe konuklara ceviz oyma çeyiz sandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise kırmızı şeritli İstiklal Madalyası beraatı verdi.