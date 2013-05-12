Beşir Atalay: Failler Suriye istihbaratı yanlısı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptığı açıklamada, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamayı gerçekleştirenlerin Suriye rejmi ve istihbarat yanlısı örgütle bağlantılı olduğunu duyurdu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde son belirlemelere göre 43 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda Suriye izi bulundu....

Açıklama Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.

Atalay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olayın faillerinin tespitiyle ilgili çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır. Saldırıyı düzenleyen örgüt ve mensuplarının Suriye'deki rejim yanlısı El Muhaberat örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenmiştir.

Örgüt de bellidir, kişiler de büyük oranda bellidir. Plaka tespitleri vesaire yapılmıştır. Menfur hadisenin Suriyeli sığınmacılarla, Suriye muhalefeti ve Suriyeli sığınmacılarla ilgisinin olmadığı kesindir."

3. patlamaya yalanlama

Hatay Valiliği'nde İçişleri Bakanı Muammer Güler, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Güler, ilçede üçüncü patlama yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Güler, "Bir apartmanın girişinde mazot tankındaki kaynak işlemi, bu bir patlama olarak yansıtıldı. Mazot tankındaki bir tamirattan kaynaklanmış, başkaca bir patlama söz konusu değildir" diye konuştu.

Provokasyon uyarısı

Provokasyon tehlikesine karşı da halkı uyaran Güler, şunları söyledi:

Bu olayın Suriye'deki muhaliflerle ve özellikle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla kesinlikle bir ilgisinin olmadığını kamuoyunun özellikle de Reyhanlılı vatandaşlarımızın, Hatay'daki vatandaşlarımızın bilmesini ve bu anlamda sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı belirli yönlere tahrik etmek için yapılan provokasyonlara da çok dikkatli olmalarını istiyoruz.

Çünkü bu tip olayların akabinde değişik amaçlı kişiler farklı yönlere çekmek isteyebilirler, bunu burada hükümetimiz adına devletimiz adına da özellikle ifade etmek istiyorum."

Kan ihtiyacı yok

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise sosyal medyadan yapılan kan bağışı anonslarına değindi.

"Kanla ilgili bizim herhangi bir hastamız için herhangi bir talebimiz olmadı" diyen Müezzinoğlu, "Dolayısıyla birileri provokasyon ediyor olabilir. Herhangi bir hastamıza kan ihtiyacı olmadığı için böyle bir anonsta da bulunmadık" diye konuştu.

Olay yerinde inceleme

Patlamanın meydana geldiği bölge giden Başbakan Yardımcısı Atalay ile bakanlar Güler, Ergin ve Müezzinoğlu şu sıralar incelemelerde bulundu.

'Bu insanlık suçu'

Daha sonradan bir açıklamada daha bulunan Davutoğlu, "Bir kamuoyu oluşturup sanki bu olay, mülteciler tarafından yapılmış ve Türkiye'nin mülteciler politikası yanlışmış gibi kanaat uyandırmaya çalışanlar, insanlık suçu işliyorlar" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı'ndan kınama

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Çiçek, "Karanlık eller tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum" diye konuştu.

'Karanlık güşlerin işi'

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da bir başsağlığı mesajı yayımladı. Türkiye'yi karıştırmak ve huzurunu bozmak isteyen karanlık güçlerin alçakça bir saldırı gerçekleştirdiğini belirten Çağlayan, "Başlattığımız çözüm sürecini engellemek isteyen karanlık güçlerin gerçekleştirdiği bu alçakça saldırıyı birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza dayanışma ile aşacağız. Bu karanlık oyunu beraberlik ve dayanışma içinde, milletimizin sağduyusu ile bozacağız" ifadelerini kullandı.