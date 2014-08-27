Beşir Atalay Endonezya gezisini iptal etti, AKP kulisleri hareketlendi

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın, Medeniyetler İttifakı Zirvesi için bu akşam çıkacağı Endonezya seyahatini son dakikada iptal etmesi kulisleri hareketlendirdi.

Atalay’ın12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsil edeceği bu zirveye gitmekten son anda vazgeçmesi, kulislerde, Ak Parti hükümetlerinde başından beri çözüm sürecinin patronluğunu üstlenen Atalay’ın kabinede yer almayabileceği yorumlarına yol açtı.

Erdoğan, Türkiye ile İspanya’nın öncülüğündeki Medeniyetler İttifakı’nın 29 Ağustos’ta Endonezya’da yapılacak zirvesinde, Atalay’dan kendisini temsil etmesini istemişti. Zirve için önce 26 Ağustos’ta Endonezya’ya uçuş planı yapan Atalay, daha sonra uçuş gününü partisinin kongresini dikkate alarak bir gün sonraya kaydırmıştı. Atalay’ın dün geceye kadar bu programında bir değişiklik yapmaması da kulislerde, kabinede kalabileceğinin işareti olarak yorumlanmıştı. Ancak Atalay dün gece bu seyahati iptal etti.