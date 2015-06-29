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Politika

Beşir Atalay, AKP'nin koalisyon tercihini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, parti tabanlarının AKP-MHP koalisyonunu desteklediğini söyledi

29 Haziran 2015 21:09

AKP Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, 7 Haziran seçimlerinin ardından olası koalisyon ihtimallerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Atalay, "Tabanımızda daha çok MHP gibi çıkıyor, gazetelerde de bu yansıyor ama bu biraz da görüşmelere bağlı" dedi. Atalay, Suriye'ye yönelik askeri operasyon iddialarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Beşir Atalay, Meclis Başkanlığı seçimleri, koalisyon ve Suriye’ye operasyon konularını A haber özel yayınında değerlendirdi.

Seçimlerin üçüncü turu sonrasında başka bir adayı destekleyecekleri iddiasını yalanlayan Atalay, “Böyle bir planımız politikamız söz konusu değil ve olmayacak, kendi adayımıza oy vereceğiz. Başka biri için feragat söz konusu değil. Başka bir alternatif de ben şu anda düşünmüyorum. Parti olarak düşünmüyoruz. Bir plan içinde değiliz” dedi.

Koalisyon tercihleriyle ilgili olarak da Atalay’dan şu açıklama geldi: “Tabanımızda daha çok MHP gibi çıkıyor, gazetelerde de bu yansıyor ama bu biraz da görüşmelere bağlı.”

Suriye’ye askeri operasyon iddialarını da değerlendiren Atalay, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye girmesi en son seçenektir”

“Hükümet talimat veriyor TSK da karşı bir tavır içinde gibi haberler oluyor” diyen Atalay, “Hükümetten TSK’ya giden bir talimat yok mu? sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır. Hükümet bir talimat veriyorsa TSK onun gereğini yapar. TSK’nın oraya girmesi en son seçenektir. Olmazsa olmaz durumuna gelirse ancak. Şu anda böyle bir seçeneğimiz yok. Diğer bütün yöntemler üzerinde çalışılıyor. Tabi Türkiye’nin menfaatleri açısından olup bitenler değerlendiriliyor. Yapılması gerekenler de yapılıyor. Ama bizzat TSK’nın girmesi en son politikadır ve şu anda öyle bir şey söz konusu değildir.”

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