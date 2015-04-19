Beşir Atalay, AKP'nin genel seçimlerde yüzde 50 bandında oy alacağını söyledi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, partisinin il başkanlığını ziyaretinde bir açıklama yaparak, yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Atalay, AKP'nin dolu bir seçim kampanyası yürüteceğini belirterek, mevcut anketlerde partisinin oy oranının yüzde 47 olduğunu, seçimlerde de yüzde 50 bandında olacaklarını söyledi.

Her hafta kamuoyu yoklaması yaptırdıklarını ve sonuçların oldukça olumlu olduğunu söyleyen Atalay, şöyle konuştu:

"Artık haftada bir kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Her seçimde böyle yaptırırız. Şu anda yüzde 47 gibi bir yerdeyiz. Diğer partilerin oranlarını pek söylemiyoruz. Herkes kendi araştırmasını yaptırıyordur. Seçim öncesi biraz kararsızlar da bulunur. Onlar da seçime doğru tekrar yerine gider. Dolayısıyla son seçimlerde olduğu gibi yüzde 50 bandında olacağız. Genel olarak rahat, tek başına iktidar olacağız. İnşallah beklentimiz o. Biz o nabzı iyi tutuyoruz. Şu anda genel olarak gördüğümüz bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti olarak rahat bir konumdayız."

"Muhalefetin alkışı bile eleştirmek içindir. Onlar negatif kampanya yaparlar, iktidarı eleştirirler. Muhalefetin işi, gücü bu. Daha ortaya henüz bir şey koymuş değiller. Muhalefet koysa bile iktidar olamayacağı için hayali, abartılı vaatlerde bulunur. Biz öyle değiliz. İktidar olacağımızı bildiğimiz için gerçekçi kampanyalar yaparız. Bizim bir özelliğimiz var. Söz verirsek mutlaka yaparız. Onun için de tutacağımız sözleri veririz" diye konuştu.