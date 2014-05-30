Beşir Atalay: AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli önce muhalefet açıklasın

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşlanlığı'nda çatı aday çıkarmaya yönelik görüşme yapmasına ilişkin "Normal görüyoruz. İkisinin de tek başına çıkaracağı adayının bir şansı yok. Ama beyhude çalışmalar gibi görüyoruz" dedi. Muhalefetin aday açıklamakta geciktiğini savunan Atalay, "Cumhurbaşkanlığı adayını önce muhalefet açıklasın. Bizim adayımız belli" diye konuştu.

Erhan Göğem’in DHA’da yer alan haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve AKP Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay, Güç Birliği Toplantısı için geldiği Kırıkkale'de, basın mensuplarının gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. Atalay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adayını belirleme temasları çerçevesinde bugün TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi her ne kadar bir araya gelip, 'Biz ittifak yapıyoruz' demeseler de bu iki parti ana muhalefet ve diğer muhalefet, bazen biz 'Yavru muhalefet' de diyoruz, ikisi aslında görünmez bir ittifak ve koalisyonu yaptılar yerel seçimlerde. Yani birbirinin adaylarına bir anlaşma ile destek verdi. Ankara'da MHP eski Büyükşehir Belediye Başkan adayını CHP aday yaptı. MHP de ona destek verdi. CHP potansiyeli MHP'ye destek verdi. Birçok şehirlerde bunlar oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilerletmek istiyorlar. Esasen yerel seçimlerdeki o değişik illerde kimi yerde çok belirgin, kimi yerlerde daha az şekilde cereyan eden o ittifak ve koalisyon aslında 'Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir provaydı' diyenler ve değerlendirenler de var. Bunu da öyle değerlendiriyorum doğrusu. Normal görüyoruz. Bugün bir görüşmeler oldu. Zaten çatı adayı şeyini iki taraf da kabul ediyor. İkisinin de tek başına çıkaracağı adayının bir şansı yok. Dolayısıyla birleşerek AKP'nin adayı karşısına nasıl bir güç olur çabası içindeler. Ama biz doğrusu o konuda beyhude çalışmalar gibi görüyoruz. Tabii ki aday çıkaracaklar, biz de 'Geç kaldılar' diyoruz. Biraz da bekliyoruz, muhalefet artık adayını çıkarsın çünkü o konuda çalışmalarımızı yürüttük. Çok değerlendirmeler yaptık. İstişareler yaptık. Sonuca geldik. Bizim adayımız belli. Ama erkenden açıklamıyoruz. Muhalefetin adayını görelim politikasını ve çıkaracağı adayı görelim."

Atalay, gazetecilerin adaylarıyla ilgili ısrarlı soruları üzerine, resmen açıklanmadan adaylarının ismini vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Annelerin tavrı çok önemli

PKK'nın çocuk kaçırma olaylarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Atalay, "Çocuk kaçırma olaylarını doğrusu ben eylem olarak görüyorum. Bölgede annelerin bu şekilde bir tavır geliştirmesini doğrusu çok değerli görüyorum. Tabii çözüm süreçleri daima her zaman söylüyorum. İnişler, çıkışlar yaşar. Çözüm süreci daima düz bir yol değildir. Sabır istiyor, emek istiyor. Bütün boyutlarını kapsayan çalışmalar istiyor. Herkesin bir çok dikkatli olması gerekiyor. Çözüm sürecini sabote edici, provoke edici davranışlardan tutumlardan kaçınmak gerekiyor. Özellikle sorumluluk sahibi kişiler bu konuda daha çok dikkatli olmalı, biz tabii çözüm süreci ile ilgili görüşmeleri, diyalogları sürdürüyoruz. Bu konuda bir sorun çıkmaması için hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çözüm süreci önemli biz orada kararlılığımızı sürdürüyoruz. Samimiyetle, Türkiye'nin geleceği için bu çalışmayı, bu projeyi çok değerli görüyoruz. Ama ne zaman süreçte yeni bir canlanma olsa biraz daha sonuca doğru yaklaşılıyor gibi olsa, bu süreçleri sabote etmek isteyenlerin de çalışmaları artıyor" dedi.

Bölgede bazı hareketliliğin geliştiğini, örgütün gereksiz aktivitelerinin olduğunu belirten Atalay, "Vatandaşı rahatsız eden, başka yerlerde çözüm sürecini sabote edici bazı yayınları da görüyoruz. Bazı beyanatları bunları tesadüfü gelişmeler olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye bu büyük sorununu çözme yolunda mesafe aldıkça birileri de bu sorunu çözdürmemek için tabii engeller çıkarıyor. Bu bildiğimiz gördüğümüz provakatif engelleyici tutumlar ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmını en azından olağan görmek lazım.Bunlar çözüm sürecini şu anda etkileyen kararı değiştiren ve o konuda olumsuz gelişmelere sebep olacak. Hususlar değildir. Biz öyle görüyoruz. Şu günlerde, değişik kanallarda değişik görüşmeler yapıldı. Bunların önümüzdeki günlerde daha da azalacağını zannediyorum. Duyduğumuz, bildiğimiz bazı olumsuzluklar var. Çözüm sürecini şu anda olumsuz etkileyen o konuda herhangi bir olumsuz gelişmeye sebep olan şeyler değil bunlar gelişmeler olarak görmüyoruz. Ama herkesi dikkate davet ettik ve ediyoruz. Özel olarak bu çocuklarla ilgili sorumluluk sahipleri var. Anneler var mesajları iletildi. Alındı hem devletin o konuda tabii yürüttüğü çalışmalar var. Hem de oradan mesaj alması gerekenler mesajları aldı zannediyorum" diye konuştu.