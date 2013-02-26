Beşir Atalay 4. Yargı paketine ilişkin: İmzalar henüz tamamlanmadı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 4. yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arınç, 4 yargı paketini Cuma günü tüm bakanların imzaladığını söyledi. Beşir Atalay ise "sanırım yanlış anlaşılma var" diyerek bakanların imzalarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Bülent Arınç AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilere 4. Yargı paketini, uzun bir aradan sonra tam kadro toplanan, Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin imzaladığını söyledi.

hürriyet.com.tr'de yer alan Aysel Alp imzalı habere göre, Arınç "Kamuoyunun bilmediği bir şey yok. Bizim müzakeresini yaptığımız metin belli metindir. 4 yargı paketini Cuma günü çok uzun aradan sonra tüm bakanlar imzaladı" dedi.

"Paket ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusuna Arınç, Necip Fazıl’ın dizeleriyle yanıt verdi: "Hasretle beklenen gelir mutlaka Sultan fikir şanlı otağa gelir"

Bu dizeleri okuyan Arınç, ''Bu şiirin tabii 4. yargı paketiyle ilgisi yok. Kimin neye hasret olduğunu da üstad başka bir şiirinde çok güzel anlatır'' dedi.

AKP grup salonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç Cuma günü yaptığı açıklamayı bugün de tekrarlayarak 4. Yargı paketine ilişkin Bakanların imzalarının tamamlandığını söyledi.

Ancak birkaç sıra uzağında oturan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a, “Sayın bakan imzalar tamamlandıysa paket neden Meclis’e gelmedi” sorusu yöneltildi”

Atalay ise, “Sanırım bir yanlış anlama olmuş. Paket imzaya açıldı ama anladığım kadarıyla tüm imzalar tamamlanmadı ama pakete ilişkin görüşmeler tamamlandı herhalde yoldadır” yanıtını verdi.

Paketin değişip değişmeyeceğine pakette sürprizler olup olmayacağı sorusuna Atalay, “yirmi madde civarında, bildiğiniz bir paket. Daha çok AİHM kararlarından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik bir paket” yanıtını verdi.

Atalay paketin özü itibariyle şiddet taşımayan her türlü düşüncenin ifade edilebilmesinin önünü açtığını, şiddetle ifadenin ayrılarak önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

Hakimlerin mevcut kanunda yorumlara zorlandığını şimdi onların da bu değişiklik sonrası çok rahatlayacağını söyledi.



