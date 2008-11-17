Beşinci raundda bitirdi

Maça üzerinde KKTC bayrağı olan bir şortla çıkan Haye, Londra O2 Arena'da oynanan maçta ABD'li rakibini beş raundda tam dört kez yere sererken, karşılaşmayı da kazanan isim oldu.Haye, rakibi Barrett'i üçüncü raundda iki kere, dördüncü ve beşinci raundda da birer kere indirdi. İngiliz boksör, bu galibiyetle son 23 maçta 22'inci zaferini elde etmiş oldu.Dünyanın en önemli boksörleri arasında gösterilen İngiliz David Haye, yarı ağır sıklette tüm unvanları topladıktan sonra, ağır sıklete de çok iyi bir başlangıç yapmış oldu.Dünyanın en önemli boksörleri arasında gösterilen İngiliz David Haye, ağır sıkletteki ilk maçına yine KKTC bayrağı ile çıktı.Aslen Kıbrıslı bir Türk olan menajeri Adam Booth'un tavsiyesiyle yılın belirli zamanlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir şehri olan Girne'de geçiren, hatta maçlarına Girne'nin beldesi Ozanköy'de hazırlanan Haye tam bir KKTC aşığı.Haye, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Kimse beni yaşadığım yerin tanıtımını yapmaktan alıkoyamaz" demişti.David Haye, KKTC'li sporculara uygulanan uluslararası yarışmalara çıkma yasağına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de, ''Bu son derece acı ve utanç verici bir olay. Herkes sporunu her platformda yapabilmeli. Spor zaten insanları birleştirmeye yönelik bir olay. Bu durumu değiştirmek için elimden gelen bir şey yok ama ben de KKTC ismini ve bayrağını formamla şortumla ringler aracılığıyla dünya arenasına taşıyorum'' dedi.Türkçe öğrenmek istediğini de belirten Haye, en sevdiği Türk yemeğinin kuru fasulye olduğunu ve bu yemeğin özellikle ağır idman dönemlerine çok uygun bir besin olduğunu ifade etti.Haye, KKTC'de daha ne kadar yaşayacağı sorusu üzerine de ''Beni kabul ettikleri müddetçe orada yaşayacağım'' yanıtını verdi.