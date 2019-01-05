Beşinci kez bilirkişi raporu istendi; hafriyat kamyonu altında kalarak ölen Şule İdil Dere'nin annesi: Bilirkişi benim!

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının yargılandığı davada esasa ilişkin karar beklenirken mahkeme başkanı önceki raporların çelişkili olduğunu gerekçe göstererek 5. kez bilirkişi raporu istedi. Dere’nin annesi Nesrin Aslan önceki bilirkişi raporlarında kızının kusursuz olduğunu söyleyerek, “Benim için 3 yıldır İBB demek kızımı kaybetmek demek. Ben İdil’in annesiyim. Bilirkişi benim, bilirkişi kamuoyu. Onların vicdanına sorsunlar” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın celsesine, tutuksuz yargılanan sanıklardan Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım ile Şule İdil Dere’nin annesi ve babası katıldı.

Sanık Kamil Celal Yıldırım, “Biz idari aşamada İBB müfettişine ifade vermek için gittiğimizde elimizdeki belgeleri ibraz etmek istedik. O ise bize yukarıdan talimatın bu şekilde geldiğini kendimizi mahkemede aklamamız gerektiğini söyledi. En zayıf halka olduğumuz için hakkımızda dava açıldığını düşünüyorum” dedi.

Mahkeme başkanı dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 4 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Nisan’a erteledi.