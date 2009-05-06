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Yaşam

Beşinci kattan düşen sıva ustası öldü

06 Mayıs 2009 03:40

İzmir’in Örnekköy semtinde bir inşaatın beşinci katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen 28 yaşındaki Erdal Okçu, öldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında 6761 Sokak Numara 3'te meydana geldi. Bir inşaatın 5'inci katında sıva yapan evli ve bir çocuk babası Erdal Okçu, aniden dengesini yitirip aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakılıp ağır yaralanan Erdal Okçu, hemen ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Okçu, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayı duyup hastaneye akın eden yakınları Erdal Okçu'nun ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. (DHA)

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