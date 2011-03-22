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Dünya

Besin zincirinde tehlike büyük

WHO, Japonya’da süt ve ıspanakta bulunan radyasyon ile başlayan, gıda zincirindeki kirlenmenin tahminlerden çok büyük olduğu uyarısında bulundu.

22 Mart 2011 02:00

T24 - Dünya Sağlık Örgütü WHO, Japonya’da süt ve ıspanakta bulunan radyasyon ile başlayan, gıda zincirindeki kirlenmenin tahminlerden çok büyük olduğu uyarısında bulundu.

Örgütün sözcüsü Peter Cordingley, Filipinler’in başkenti Manila’da yaptığı açıklamada, “Japonların söylediğinden çok daha büyük bir tehlike söz konusu. Radyasyon yayılmasının bahsedilen alandan çok daha geniş bir alana ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.
Sağlık örgütü sözcüsü, Japonların açıkladığı gibi kirlenen bölgenin 20-30 kilometre olmadığını da belirterek, çok sıkı kontroller yapılması gerektiğini kaydetti.



Fukuşima’da su kullanımı yasaklandı

Japonya hükümeti ise, Fukuşima bölgesi ve çevresinde içme suyu da dahil olmak üzere normal şebekeden su kullanımını yasakladı. Su kaynakları içinde yoğun radyasyon bulunduğunu belirten Japon Sağlık Bakanlığı, ikinci bir emre kadar bölge yetişen ürünlerin tüketilmesine de yasak getirdi.

Bakanlık ayrıca, sadece Fukuşima bölgesinde değil, komşu 6 vilayette üretilen ürünlerin satışına da yasak getirdi. Japonya’da önce süt ve ıspanak ardından da diğer tarım ürünlerinde radyasyon tespit edilmişti.


Denizde de radyasyon

Japonya genelde yabancı ülkelerden gıda ithal ediyor. Ancak bazı gıda ürünlerini ithal ediyor. Bunlar arasında deniz ürünleri, sebze ve meyve bulunuyor. Fakat Fukuşima santrali yakınlarındaki deniz suyunda normalin çok üstünde radyasyon saptandığı açıklandı. Çin ve Güney Kore, Japonya’dan gelen her ürünü radyasyon testinden geçirme kararı aldı.


Gayri resmi kayıp sayısı 23 bin

360 bin kişi hâlâ 14 vilayette çadır ve barınaklarda.
1450 yol ve 51 köprü hasar gördü. 120 ayrı noktada heyelan meydana geldi.
11 vilayette 880 bin ev susuz. Elektrik ülkede kesintilerle veriliyor.



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