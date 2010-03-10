Beşiktaşt'tan zirve yolunda önemli 3 puan

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Kartal'ın kanat sesleri

İnönü Stadı'nda Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un karşı karşıya geldiği ertelemem mücadelesini analiz eden Mert Aydın'ın "Kartal'ın kanat sesleri" başlıklı yazısı şöyle:Turkcell Süper Lig'de 18. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, İnönü'de İstanbul BB'yi Bobo ve Holosko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.İstanbul Büyükşehir Belediyespor, görkemli adının da etkisinden olacak herhalde büyük takımlara rahat vermiyor. Bu maça kadar büyüklerle bu sezon yaptığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri geçtiğimiz sezondan farklı olarak genel puan durumunda üstlere tırmanabilecek pozisyonda. Ancak o kadar çok sakatları var ki bu üst üste galibiyetleri nasıl alıyorlar inanılmaz.Beşiktaş ise puan kayıplarına rağmen hala zirvenin peşinde. Bu maçı kazandıkları anda nerelerden nerelere gelebileceklerinin farkındalar. Tarih tekerrür eder ve şampiyonluk, 800 metreci Yuri Borzakovsky misali geriden gelerek Beşiktaş’a giderse bir ekol oluşacak. Siyah-beyazlıların Ernst’in yokluğunda ne yapacağı da soru işareti. Necip nasıl oynayacak?12. dakikada İbrahim Üzülmez, dağlar gibi dalgaları aşa aşa soldan geldi. Yerden pasına ön direkte durdurmadan Bobo vurdu. Hasagiç kurtardı. Yavaş yavaş Belediye’yi yarı sahasına hapseden Beşiktaş 25’te Toraman ve 26’da Ekrem’in kale önünde topa vuramaması ile golden oldu.43’te yine bir İbrahim Üzülmez teşebbüsü golü getirdi. Kaptanın pası ilk anda Bobo’ya gitmedi. Zaten gitse ofsayt olacaktı. Araya giren Belediyesporlu futbolcular, topu uzaklaştıramayınca Bobo önünde bulduğu yuvarlak nesneyi kaleye gönderdi: 1-0.Maçın ikinci yarısında Belediye biraz kafasını gösterir gibi oldu ama Beşiktaş’ın geçilmez savunmasını aşmak pek mümkün değildi. 62’de Ferrari’nin çıkan Belediye savunması arkasına attığı topu Holosko kovaladı. Slovak futbolcu belki hala sakatlığın ardından kendinde değildi ama bunu kaçıracak kadar acemi de değildi: 2-0.64’te Beşiktaş savunması nihayet hata yaptı. Ali kendisini Rüştü ile karşı karşıya buldu. Ama Rüştü devleşti kalede. Hemen ardından Efe, Rüştü’nün gölgesinden korkup topu dışarı gönderdi.Beşiktaş yine zirveye yaklaştı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın artık burunlarının dibinde. Bursaspor da çok uzakta değil. Mustafa Denizli bundan sonra akıl oyunlarını nasıl organize edecek merak konusu. Bir cümle de Necip için. Sırıtmadı Ernst’in yerinde. İyi bir oyuncu kazanıyor Türk futbolu.