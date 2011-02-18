-BEŞİKTAŞ'TAN TURA ERKEN VEDA İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında kendi evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 4-1 yenilen Beşiktaş, tur umutlarını mucizelere bıraktı. Yaklaşık 3 aydır lig maçı yapmayan rakibi karşısında ummadığı bir yenilgi alan siyah-beyazlılar, son dönemdeki başarısız sonuçlarına bir yenisi daha ekleyerek, tura da adeta İstanbul'da veda etti. Beşiktaş'ta, son anlarda kırmızı kart gören Quaresma, rövanş maçında forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Kiev'de oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak. -''SCHUSTER İSTİFA'' SESLERİ- Beşiktaş'ta üst üste alınan başarısız sonuçlar, siyah-beyazlı taraftarların teknik direktör Bernd Schuster'e olan güvenini de bitirdi. Alman teknik adam, Beşiktaş'taki görev süresi içinde taraftarlardan ilk kez tepki aldı ve maç sonu istifaya davet edildi. Dinamo Kiev'in 3. golünün hemen öncesinde yapılan Ernst-Erhan Güven değişikliğini beğenmeyen numaralı tribündeki taraftarlar, bu duruma tepki gösterdi. Yenilen 3. gol sonrası da kapalı tribün Ernst lehine tezahürat yaptı. Maçın bitiminde tribünlerden ''Schuster istifa'' sesleri yükseldi. Numaralı tribündeki bazı öfkeli taraftarlar, oyuncu tercihleri nedeniyle Schuster'i yönetime şikayet etti. Bu arada, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerin büyük üzüntü yaşadıkları görüldü. -HEDEFTEKİ FUTBOLCULAR- Dinamo Kiev'in 2. yarının başlarında üst üste bulduğu goller sonrası siyah-beyazlı taraftarlar performanslarını beğenmedikleri bazı futbolcuları protesto etti. Kaleci Hakan ve Erhan'ı ayaklarına top gelişte ıslıklayan taraftarlar, oyundan alınışları sırasında Nobre ve Aurelio'yı da yuhaladı. Bu arada, yeni açıktaki taraftarlar, hafta başında sözleşmesi feshedilen İbrahim Üzülmez lehine ''Deli İbrahim'' diye bağırdı. Maç bitimi futbolcular protesto eşliğinde soyunma odasına giderken, taraftarlar Hilbert ve kırmızı kart sonrası Quaresma lehine bağırdı. -AVRUPA'DA 2. YENİLGİ- UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 13. maçına çıkan Beşiktaş, 2. yenilgisini yine İstanbul'da aldı. Siyah-beyazlılar, grup maçlarındaki 3-1'lik Porto mağlubiyetinin ardından Dinamo Kiev'e 4-1 yenildi. -QUARESMA AVRUPA'DA 5. GOLÜNÜ ATTI- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 5. golünü Dinamo Kiev'e attı. Ön eleme turlarında Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen'e 1, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye 2 gol atan ''Q7'', grup maçlarında da Avusturya takımı Rapid Wien filelerini 1 kez havalandırmıştı. Quaresma, son anlarda rakibine attığı tekme sonrası direkt kırmızı kart gördü. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan alınışı sırasında Dinamo Kiev'in ünlü futbolcusu Shevchenko'yu alkışladı. -TÜRK TAKIMLARININ ''BELALISI'' DİNAMO KİEV- Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-1 yenen Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Avrupa kupalarında Türk takımları karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Kupalarda bugüne dek Türk takımlarına karşı yaptığı maçlarda büyük üstünlük kuran Dinamo Kiev, elemeli turlarda daha önce 6 kez Türk ekipleriyle eşleşirken, bu eşleşmelerin 5'inde turu geçen taraf olmuştu, bu kez de turu geçmeye oldukça yakın. Dinamo Kiev ile Avrupa arenasında 3. kez eşleşen Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi karşısında elemelerde tur geçen tek Türk takımı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde eşleştikleri Dinamo Kiev karşısında İstanbul'da 3-1 kazanıp, deplasmanda 0-0'lık skorla tur atlamıştı. Ukrayna ekibi, 1974-1975 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası çeyrek finalinde Bursaspor'u, 1981-1982 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda Trabzonspor'u, 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda Beşiktaş'ı, 2004-2005 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u ve 2006-2007 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda da Fenerbahçe'yi elemişti. Dinamo Kiev, Türk takımlarına karşı 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, attığı 26 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. -SCHUSTER: DIŞARIDA YAPILAN BAĞRIŞMALAR BENİ İLGİLENDİRMİYOR Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Dinamo Kiev maçı sonrası kendisine gösterilen tepkilerle ilgili, ''Dışarıda yapılan bağrışmalar beni ilgilendirmiyor. Bundan rahatsızlık duyan varsa stada gelmesin, eve gitsin' dedi. Schuster, 4-1 yenildikleri Dinamo Kiev maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, bugün taraftarların ilk kez kendisine tepki gösterdiğinin ve istifaya davet ettiklerinin hatırlatılması üzerine, ''Burada skorun sorumlusu da takımın sorumlusu da benim. Dışarıda yapılan bağrışmalar, her neyse beni ilgilendirmiyor. Bundan rahatsızlık duyan varsa stada gelmesin, eve gitsin'' diye konuştu. -''BEKLEMEDİĞİMİZ HATALAR YAPTIK''- Dinamo Kiev karşısında beklemedikleri hatalar yaptıklarını kaydeden Alman teknik adam, ''4 golün 3'ünü duran toplardan yedik. Pozisyonlar bulduk ama top kaleye girmek istemedi. Yediğimiz goller sıkıntı yarattı ve beklemediğimiz bir skor oldu'' ifadelerini kullandı. -''BÖYLE SKORLARIN ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRDÜK''- Schuster, bir soru üzerine, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz veda etmediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Daha rövanş olacak. Ciddi bir skor ama futbolda böyle skorların çevrildiğini gördük. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Bugün günümüzde değildik ve beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Çok zorlu bir dönemeçteyiz. Bu dönemeçte de takımın en iyi şekilde ayakta olması lazım. Biz bugün formumuzda değildik ve sonuç böyle oldu.'' Alman teknik adam, maçın ilk yarısında Guti'nin kramponunu değiştirdikten sonra hakem tarafından oyuna geç alındığının belirtilmesi üzerine, ''UEFA'daki kurallara göre top durmadan futbolcu oyun alanına tekrar giremez. Bundan dolayı sahaya geç girdi'' dedi. -SEMIN: BUGÜN GÜZEL OYNADIK, ŞANS DA YANIMIZDAYDI Dinamo Kiev Teknik Direktörü Yuri Semin ise Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ve istedikleri sonucu aldıklarını söyledi. Yuri Semin, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını galibiyet nedeniyle kutladığını belirterek, ''Bugün güzel bir oyun sergiledik. Şans bizden yanaydı. Beşiktaş da bize goller atabilirdi'' dedi. Henüz her şeyin bitmediğini ve zorlu bir rövanş maçının kendilerini beklediğini kaydeden Semin, ''İyi bir skor aldık ama ikinci maçı düşünüp yine ciddi hazırlanmalıyız. Rövanşa ciddi bir şekilde hazırlanacağız'' diye konuştu. Semin, bir soru üzerine de Quaresma'nın iyi ve durdurulması zor bir futbolcu olduğunu söyledi.