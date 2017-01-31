Beşiktaş'tan toplu imza töreni

Beşiktaş yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Fikret Orman yeni transferler ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına da değindi.

İmza töreninde konuşan Başkan Fikret Orman, "2012'de başkan olduğumuz dönemde çok zor süreç yaşadık. Orada gerçek Beşiktaşlılığını göstere ilk oyuncumuz Ersan'dı. Hiç konuşmadan 500 bin euroluk maaşından indirim yaptı. Bizim için çok önemli bir duruştu. Geçen sene Çin'e transfer oldu. Bu sene tekrar çok istiyorduk Ersan'ı ve evine tekrar hoşgeldin diyorum. Demba ile alakalı olarak bizimle çok bağdaşmış ve sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza ve yuvasına hoş geldin demek istiyorum. Sakatlığı ile alakalı olarak bütün sakatlıkları geçmiş zaten idmanlara başlamış. Mart başında takımla birlikte sahada olacağını zannediyorum. Babel'i daha evvelde transfer etmek istedik fakat olmamıştı. Çok hızlı geldi sanki 10 senedir de oynuyormuş gibi 2 maçta 2 gol 2 asistle oynadı. Mitrovic uzun zamandır takip ettiğimiz oyuncuydu. Epey izledik çok önemli ve gelecek vadeden bir oyuncu. Ona da hayırlı olsun ve hoşgeldin demek istiyorum. Bütün transferlerimiz hayırlı olsun."

"Demba Ba 2-3 hafta içinde sahada "





"Santraforla alakalı çok beklentiler yaratıldı. Fakat şu anda Beşiktaş ligin lideri ve en çok gol atan takım ve ligin gol kralı da Beşiktaş'ta bulunmakta. Bizim UEFA ile yapılan anlaşmalarımız gereği Beşiktaş artık Finansal Fair-play listesinde yer almamakta. Demba Ba daha gelemden sezonu kapattırdılar. Demba Ba 2-3 hafta içinde Türkiye'ye dönecek antremaları bittikten sonra. Takımda şans bulup bulamayacağı Şenol hocamız ve ekibinin bileceği bir iş."





"Tombaladan çeker gibi almıyoruz"

"Bazı oyuncularımızı transfer etmeden özellikle Mitrovic ile alakalı bunu çok anlattım ama bir daha anlatayım bizde transfer scout departmanımızla başlıyor. Onlar gerekli teklifleri veya talepleri alıyorlar veya kendileri izliyorlar. En sonunda nihai olarak bana soruluyor ve işin teknik tarafının kararı verilmiş oluyor. Ben tamam dediğim zaman işin ticari tarafı başlıyor. En sonunda nihai kararı ben veriyorum. Mitrovic ile alakalı kim seyretmiş kim hangi bilgiye sahip bilmiyorum ama bizim Bayram hocamız 4 defa seyretti, sonunda Gökhan Keskin seyretti, Metin Albayrak onay verdi, ben de seyrettik ben de onay verdim. Daha oyuncu gelmeden yazılıyor çiziliyor. Biz bir adım atmadan evvel tombaladan çeker gibi almıyoruz. Kadro yapılanması ve ödeme planlaması paralellik göstermektedir."

"TFF hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Aziz Yıldırım'ın Quaresma ile ilgili yaptığı açıklaması sorulan Orman, "Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına biraz değinelim. Biz bir kulüp terbiyemiz var ve ona göre kulübü yönetme gayretindeyiz. Hiç bir camia ile kavga içine girme arzusunda değiliz. Fenerbahçe kulübü ile yaşamamızın en büyük sebebi yönetim kurulunun Beşiktaş ile ilgili devamlı açıklamalarda bulunması. Biz hiç bir zaman bir başka kulüple alakalı açıklama yapmıyoruz. Bizim işimiz kulüpleri yönetmek. Biz sahada oynayan oyuncular değiliz, teknik direktör değiliz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Saha dışında yapılan stratejilerle götürülecek bir oyun değildir. Başkanların ego savaşlarına dönüşecek bir şey değildir. Bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmektir. Onun için sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu konuşmalara girmek istemiyorum. Fakat açıklamaların içindeki iki üç konu kamuoyuna açıklanması lazım. Quaresma'nın sözleşmesi bir dahaki sezon biten bir sözleşme. 7 maç sonra da otomatik olarak uzayan bir şey. Şu anda bir teklif götürülmesinin bir tek sebebi olabilir sen oynama 7 maç, sözleşmen uzamasın ve sezon sonu boşa çık. Bunun etikle filan bir alakası yoktur. Şimdi Fenerbahçe başkanına bit teklif götürülmüş ve bu teklifi götürenlerle ilgili mahkemeye başvuracağım. İstiyorlarsa belgeleri gönderelim dediler istiyoruz göndersinler.

Quaresma'ya sorduk öyle bir bilgisi olmadığını ifade etti ben yuvama geldim dedi ve biz sözleşmesini uzattık. Sosa'nın bizden bonservisini aldık ve Türkiye'den ne sebeple ayrıldığını herkes biliyor. Kim istiyorsa etsin transfer bizi ne alakadar eder. Mehmet Ekici konusunda biz transfer için bir girişimde bulunmadık. Mehmet Ekici menajeri vasıtasıyla ayrılmak istediğini bize iletti. Kız kardeşleriyle ben görüştüm yurtdışında.

Biz de peki dedik. Trabzonspor kulübü görüşülebileceğini ifade ettiler. Umut Güner, Mehmet Ekici'nin babası ve menajeriyle buluştular. Biz Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, ancak Trabzon ile de iyi ayrılmak istediklerini ve onlarla konuşmamız gerektiğini ifade ettiler. Bunun üzerinde Trabzonspor kulübüyle konuştuk ve prensipte anlaştık. Bundan sonra biz oyuncunun futbol hayatıyla oynuyormuşuz bilmem ne. Mehmet Ekici şu anda kadromuza zaten giremez önümüzdeki sezonla alakalıydı. Nereye istiyorsa gitsin bu ahlak içinde zaten kendisiyle işimiz olmaz. Beşiktaş kulübünden ayrılmak isteyenler olabilir. Biz kiminle devam etmek istiyorsak bizde kalıyor."