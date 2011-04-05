-BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE SERT TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Beşiktaş Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının Gaziantepspor ile yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında uygulanmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün, Futbol Federasyonunun Yönetim Kurulu kararına karşı yaptığı açıklamada, PFDK tarafından verilen, seyircisiz oynama cezasının Tahkim Kurulu tarafından onanarak kesinleşmesi üzerine, Beşiktaş Kulübü tarafından, Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna Futbol Disiplin Talimatı'nın 59/9 fıkrasında yer alan, 'Bu maddede anılan fiiller yönünden lig ve kupa müsabakaları ayrı kategoride kabul edilir' hükmü gereğince seyircisiz maç cezasının Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında infaz edilmesine ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Gaziantepspor karşılaşmasının seyircili oynanmasına karar verilmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi. TFF Yönetim Kurulunun, bu talepten 2 saat sonra toplantı yaptığı ve karar aldığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''2010/27-8052 sayılı ve Genel Sekreter Vekili imzalı cevabi yazı ile; 'Futbol Disiplin Talimatı'nın 99. maddesinde bu tür cezaların infazının ne şekilde yapılacağına yer verilmediği' bu nedenle 'anılan disiplin cezasının ilk resmi müsabakada infazı hakkaniyete uygun olacaktır' şeklinde cevap verilmiştir. Karara karşı Tahkim Kuruluna başvuruda bulunulacak olmakla birlikte, verilen cevapla kulübümüz tarafından defalarca açıklandığı üzere, TFF'nin uygulamalarında keyfilik olduğu, kararlar ve cezaları verirken tek kriterinin kendi hakkaniyet anlayışları olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Şunu da belirtmek isteriz ki, evrensel hukuk ilkelerinde esas olan, kurallarda açıklık olmayan durumlarda, objektif olması ve hukuka uygun hareket etmesi kural olan TFF'nin yapması gereken, talimatlardaki açıkları kişi ve kurumların lehine yorumlayarak hükümleri uygulamasıdır.'' -''HAKKANİYETE SON DERECE AYKIRI''- Açıklamada, ''TFF'ye bir kez daha sormaktayız'' ifadesine yer verilerek, şunlar kaydedildi: ''Hakkaniyet, talimatlara dayandırılmadan cezalara ve infazlarına karar vermek midir? Yoksa, Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/9 fıkrasında yer aldığı şekilde lig maçında çekilmesi mi hakkaniyete daha uygun olacaktır? TFF’nin cevabi yazısında dahi; hiçbir talimat maddesine dayandırılmadığı açıkça kabul edilen cezanın infazının, kulübümüz için son derece önemli olan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gaziantepspor ile oynayacağımız karşılaşmada gerçekleştirilmesi ve takımımızın itici gücü olan taraftarımızdan yoksun bırakılmasının hakkaniyete son derece aykırı olduğu tartışmasızdır. Kulübümüz tarafından bir kez daha, Türk sporuna hizmet edilerek, Futbol Disiplin Talimatnamesi’nin eksik, anlaşılmaktan uzak ve tartışmaya son derece açık, özellikle cezaların ne şekilde infaz edileceği hususunda tam bir açıklık taşımadığı ortaya konulmuş, ileride çok daha büyük tartışmalara sebep olacak bu karışıklığın giderilmesi hususunda TFF’ye bir kez daha yol gösterici ve uyarıcı görevini yerine getirmiştir. Talimatta açıklık bulunmadığını açıkça kabul eden TFF’nin hakkaniyete uygunluk gerekçesiyle tamamen subjektif olarak kulübümüze karşı keyfi uygulama yaptığını ortaya koyuyor, bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.''