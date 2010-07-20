-BEŞİKTAŞ'TAN TELLO'YA TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Beşiktaş Kulübü asbaşkanları Serdal Adalı ve Ertunç Soğancıoğlu, Eskişehirspor'a transfer olan Şilili futbolcu Rodrigo Tello'ya teşekkür edip başarılar diledi. Akaretler'deki kulüp binasında Tello ile biraraya gelen Adalı ve Soğancıoğlu, Şilili futbolcuya bugüne kadar Beşiktaş'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Tello da Beşiktaş'ta çok güzel zamanlar geçirdiğini ve çok önemli başarılar kazandığı Beşiktaş'ı hiç unutmayacağını belirterek, kendisine gösterilen ilgiden ötürü teşekkür ettiğini söyledi.