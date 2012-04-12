T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'tan savunma: Yerinde otursaydı

Beşiktaş Kulübü'nden, geçen sezonki Fenerbahçe derbisinde tribünden düşerek yaralanan taraftarın açtığı davaya itiraz geldi

12 Nisan 2012 11:22

Beşiktaş'ın geçen sene oynadığı İnönü Stadı'ndaki Fenerbahçe maçında 2 metre yükseklikten beton zemine düşen Özge Şahin'in açtığı davaya Beşiktaş'dan savuma geldi. Mahkemeye sunulan dilekçede müsabakaya gelenlerin maç bitinceye kadar koltukta oturmakla yükümlü olduğu ifade edilirken, Şahin'in koltuğunu terk ettiği gerekçe gösterildi.

.28 yaşındaki Özge Şahin, geçen yılın şubat ayında Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında FiYapı İnönü Stadı'nda oynanan maçta, tribündeki yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Hostes olmak için sınavlara hazırlanırken başına gelen bu olayda bacağı kırılan ve hayalini gerçekleştiremeyen Şahin, Beşiktaş Kulübü aleyhine 150 bin TL maddi, 150 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Kulüp, maçın 44. dakikasında meydana gelen olayla ilgili, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya kuralları hatırlatan bir yanıt yolladı.

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, davacı Özge Şahin'in biletinin olduğu yerde 1,5-2 metrelik bir korkuluk olmadığı, bunun da davacının koltuğunu mevzuata aykırı olarak terk ettiğini gösterdiği belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada maçın 44. dakikası olduğunu bu nedenle müsabakanın halen devam ettiği tüm bu nedenlerle davacının asli kusurlu olduğu kaydedilen dilekçede, müsabakaya gelenlerin maç bitinceye kadar koltukta oturmakla yükümlü olduğu ifade edildi.

 

ETİKETLER

BeşiktaşFenerbahçeÖzge Şahinderbitribün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24