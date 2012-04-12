Beşiktaş'tan savunma: Yerinde otursaydı

Beşiktaş'ın geçen sene oynadığı İnönü Stadı'ndaki Fenerbahçe maçında 2 metre yükseklikten beton zemine düşen Özge Şahin'in açtığı davaya Beşiktaş'dan savuma geldi. Mahkemeye sunulan dilekçede müsabakaya gelenlerin maç bitinceye kadar koltukta oturmakla yükümlü olduğu ifade edilirken, Şahin'in koltuğunu terk ettiği gerekçe gösterildi.

.28 yaşındaki Özge Şahin, geçen yılın şubat ayında Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında FiYapı İnönü Stadı'nda oynanan maçta, tribündeki yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Hostes olmak için sınavlara hazırlanırken başına gelen bu olayda bacağı kırılan ve hayalini gerçekleştiremeyen Şahin, Beşiktaş Kulübü aleyhine 150 bin TL maddi, 150 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Kulüp, maçın 44. dakikasında meydana gelen olayla ilgili, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya kuralları hatırlatan bir yanıt yolladı.

Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, davacı Özge Şahin'in biletinin olduğu yerde 1,5-2 metrelik bir korkuluk olmadığı, bunun da davacının koltuğunu mevzuata aykırı olarak terk ettiğini gösterdiği belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada maçın 44. dakikası olduğunu bu nedenle müsabakanın halen devam ettiği tüm bu nedenlerle davacının asli kusurlu olduğu kaydedilen dilekçede, müsabakaya gelenlerin maç bitinceye kadar koltukta oturmakla yükümlü olduğu ifade edildi.