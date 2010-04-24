Beşiktaş'tan 'maddi sıkıntı var' iddialarına tepki

T24 - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının sezon boyunca para sıkıntısı yaşadığı ve ödemelerin yapılmadığını yönündeki iddialara tepki gösterdi.





Siyah-beyazlı kulüp, bugünkü bir gazetede ''Aç Kartal Uçamaz'' başlığıyla yer alan haber üzerine, internet sitesinden açıklama yaptı.





''Tamamen asılsız iddialar üzerine kurulu olan bu haber, kulübümüze yönelik art niyetli bir komplodur'' görüşünün belirtildiği açıklamada, ''Beşiktaş, futbol takımına en düzenli ödeme yapan kulüplerin başında yer aldığı gibi, takımımız ile teknik heyetimiz ve yönetimimiz arasında sezon boyunca para ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır'' ifadesine yer verildi.

