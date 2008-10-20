Beşiktaş'tan kavga yalanlaması!



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Yönetimi'nde Otobüs Kavgası Çıktı'' başlıklı haberlerin saptırılmış ifadelerden oluştuğu belirtildi.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Kenan Öner ile Asbaşkan ve İcra Kurulu üyesi Behçet Ümitlen'in futbol takımı için kiralanan otobüs nedeniyle kavga ettikleri, hatta küfürleştikleri iddiasının son derece asılsız ve çirkin bir yakıştırma olduğu ifade edildi.



Açıklama, şöyle devam etti:



''Kulübümüz tarafından, takımımızın Ankara'ya maçtan 3 gün önce gideceği ve uzun süre kalınacağı düşüncesiyle seyahatin rahat bir şekilde yapılması için ikinci bir otobüs kiralanmış ve bu konunun detayları üzerinde Öner ile Ümitlen arasında bir konuşma, görüşme olmuştur. Fakat haberlerde iddia edildiği gibi asla küfürleşmeye varan bir kavga veya tartışma yaşanmamıştır, yaşanması da söz konusu değildir. Beşiktaşımız'da aile arasındaki en ufak bir sesli konuşmayı bile yanlış duyumlarla saptırarak farklı anlamlara gelecek mecralara çekme gayreti taşıyan bu tarz haberler; içinde bulunduğumuz iyi ve güzel günleri kötü göstermeye, yaşayacağımız başarılarımızı engellemeye ve nifak sokmaya yönelik gazetecilik etiğinden yoksun tutum ve davranışlardır.''

