Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için teklif!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın transferi için Alman ekibin kapısını çaldı. Siyah-beyazlıların, sağ bekte görev alan Andreas Beck'in Stuttgart'a transfer olmasının ardından rotayı Kaan Ayhan'a çevirdiği bilinse de henüz resmi bir teklif yapılmamıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, 22 yaşındaki milli futbolcu için 2 milyon Euro talep eden Alman ekibe bonservis için 1 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ay-yıldızlı formayla Hırvatistan karşısındaki performansıyla dikkati çeken genç futbolcu, 'gurbetçi' olmasına rağmen Türkiye Milli Takımı forması giydiği için yerli statüsünde bulunuyor.

Tam bir joker

Beşiktaş'ın transferi için masaya oturduğu Kaan Ayhan, birçok mevkide forma giyebiliyor. Siyah-beyazlıların ilgilendiği genç futbolcu, Milli Takım'da sağ bek, sol bek, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev almıştı.

Siyah-beyazlıların, Schalke 04 altyapısından yetişen ve Fortuna Düsseldorf'a 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kaan Ayhan'ın transferini kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.