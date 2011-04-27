-BEŞİKTAŞ'TAN IVERSON AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Beşiktaş Kulübü, sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan basketbolcusu Allen Iverson ile sözleşmesinin sürdüğünü açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün basın organlarında dünyaca ünlü basketbolcuları Allen Iverson'un sözleşmesinin feshi ile ilgili değişik haberler çıktığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Oyuncumuzun sözleşmesinin feshedildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi Allen Iverson, yaklaşık 3 aydır tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Oyuncumuzun gelen sağlık raporlarına göre; ne zaman çalışmalara başlayabileceği konusunda Mayıs ayı sonunda doktoru ile yapacağı bir muayene sonucunu beklenmektedir. Oyuncumuzun bugüne kadar idman yapmasının dahi sakıncalı görülmüş olması, bu son muayeneyi daha da önemli kılmaktadır. Allen Iverson'un en kısa sürede sıhhatine kavuşarak takımımıza geri dönmesini arzuladığımızı belirtirken, sözleşmesi ile ilgili bir feshin söz konusu olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.''