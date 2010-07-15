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Spor

BEŞİKTAŞ'TAN GUTİ'YE 5 MİLYON AVRO  MADRİD (A.A)

15 Temmuz 2010 19:06

-BEŞİKTAŞ'TAN GUTİ'YE 5 MİLYON AVRO  MADRİD (A.A) - 15.07.2010 - İspanyol spor gazetesi Marca, Beşiktaş kulübü ile İspanyol futbolcu Jose Maria Gutierrez Hernandez (Guti) arasında devam eden pazarlıklarda en kısa zamanda anlaşma sağlanacağını iddia etti. Marca, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in "Guti aşığı" olduğunu ve transferin gerçekleşmesi için her şeyi yaptığını ileri sürdü. İspanyol gazetesine göre, Beşiktaş'ın Guti ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve futbolcuya toplam 5 milyon Avro ödeyeceği belirtilirken, bu paranın 1,5 milyon Avro'sunun bizzat Demirören'in "cebinden çıkacağı" savunuldu. Bu arada Real Madrid'in sezon öncesi antrenmanlarına dahil edilmeyen Guti'nin, kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğu hatırlatılırken, en geç 26 temmuz tarihine kadar İspanyol kulübü ile ilişiğinin kesileceği kaydedildi. 33 yaşındaki Guti, orta sahada görev yaparken, Real Madrid alt yapısından yetişerek 15 yıl sadece bu formayı giydi. 

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