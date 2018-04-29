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BBC Türkçe

Beşiktaş'tan Devler Ligi'nde üç maçta üç galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Monaco'yu 2-1 mağlup etti ve ilk üç maçını kazanarak puanını 9'a yükseltti.

29 Nisan 2018 20:30

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Monaco'yu 2-1 mağlup etti ve ilk üç maçını kazanarak puanını 9'a yükseltti.

İkinci Louis Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Monaco'nun golünü 30. dakikada Radamel Falcao attı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 34. ve 54. dakikalarda Cenk Tosun kaybetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelesinde ilk üç karşılaşmayı da kazandı ve puanını dokuza yükseltti. Monaco bir puanla grubun son sırasında kaldı.

Siyah beyazlılar bu skorla aynı zamanda, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçını kazanmayı başaran ilk Türk takımı oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasını yine Monaco'yla 1 Kasım'da İstanbul'da oynayacak.

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