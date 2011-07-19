-BEŞİKTAŞ'TAN DERON WILLIAMS AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Beşiktaş Kulübü, ABD'li yıldız basketbolcu Deron Williams'ın transferine FIBA'nın onay vermesi halinde, NBA'deki lokavt süresi boyunca siyah-beyazlı takımın formasını giyeceğini bildirdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''NBA yıldızlarından Deron Williams, FIBA'nın onay vermesi halinde lokavt süresi boyunca Beşiktaş forması giyecektir. Deron Williams, FIBA'nın onay verdiği belgeyi aldıktan hemen sonra M-Oil ve Milan Petrol sponsorluğunda Erkek Basketbol Takımımız'a transfer olacaktır'' denildi.