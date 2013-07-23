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Spor

Beşiktaş'tan 'Çarşı yanlış yaptı' sözlerine yalanlama

BJK Başkanı'nın, Çarşı'nın Gezi Parkı direnişine destek vermesini eleştirdiğine yönelik basında yer alan haberler, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bir açıklamayla yalanlandı

23 Temmuz 2013 20:06

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Çarşı'nın Gezi Parkı direnişine destek vermesini eleştirdiğine yönelik Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yer alan haberler, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bir açıklamayla yalanlandı.

Söz konusu haberlerde, Orman'ın, "Gezi Parkı eylemlerine katılarak çok büyük yanlış yaptı. Ben başkan olarak bu eylemlerin içinde olmalarını doğru bulmuyorum" dediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili bjk.com.tr'de yer alan açıklama şöyle:

Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yer alan haberlerde Başkanımız Fikret Orman'ın söylemediği sözlere yer verilmiştir.

Başkanımız Fikret Orman'ın basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, Çarşı Grubunun Gezi Parkı eylemlerine katılmasını yanlış bulduğunu söylediği ve eleştirilerde bulunduğu şeklinde Sabah ve Fotomaç gazetelerine yansıyan haberdeki sözler, Başkanımız Fikret Orman'a ait değildir. Kaynak belirtilmeden haberleştirilen bu cümleler bütünüyle hayal mahsulüdür.

Başkanımız basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Cumhuriyet gazetesi spor müdürü Arif Kızılyalın'ın, kulübün Gezi Parkı eylemlerinden etkilenip etkilenmediği şeklinde yönelttiği bir soruya, bu konuda konuşmak istemediği yanıtını vermiştir. Ve bu konuyla ilgili başka bir cümle ne başkanımız ne de basın mensupları tarafından dile getirilmeden konu kapanmıştır. Söz konusu toplantıda konuk bulunan basın mensubu birçok canlı tanığa rağmen böylesine bir yalanın uydurulması ve yayınlanması son derece manidardır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

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