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Spor

Beşiktaş'tan bir transfer daha

Umut Nayır ile anlaşma aşamasına gelindi  Ali DANAŞ -SAMORİN-DHA Yeni sezona 2 Türk oyuncuyu transfer ederek başlayan Beşiktaş, 3'üncü transferini de yine bir Türk oyuncuyla yapmak üzere

02 Temmuz 2018 18:48

Umut Nayır ile anlaşma aşamasına gelindi 

Ali DANAŞ -SAMORİN-DHA

Yeni sezona 2 Türk oyuncuyu transfer ederek başlayan Beşiktaş, 3\'üncü transferini de yine bir Türk oyuncuyla yapmak üzere.
Takımın yaşlı olması ve önümüzdeki sezonlarda yabancı sınırının değişmesi ihtimaline karşılık genç oyuncu tercihlerini Türk oyunculardan yana kullanan siyah beyazlılar, Dorukhan ve Güven\'den sonra Umut Nayır\'ı da renklerine bağlamak üzere. Geçen sezonu Ankaragücü\'nde geçirdikten sonra kulübü Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden Umut ile görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş transfer komitesi, 25 yaşındaki golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Sonraki görüşmelerde bir pürüz çıkmaması durumunda bir kaç gün içinde transferin açıklanması bekleniyor.
Umut Nayır geçen sezon Ankaragücü\'nde 29 maçta 14 gol attı.

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