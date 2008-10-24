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Spor

Beşiktaş'tan bir ilk!

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların takımlarını daha yakından takip edebilmelerine olanak sağlayan BJK Mobil Portal uygulamasını hizmete soktu.

24 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların takımlarını daha yakından takip edebilmelerine olanak sağlayan BJK Mobil Portal uygulamasını hizmete soktu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın bir ilki gerçekleştirerek, BJK Mobil Portal uygulamasını başlattığı vurgulanırken, taraftarların hiçbir abonelik ücreti ödemeden cep telefonlarına indirebilecekleri mobil java uygulaması ile en güncel spor haberleri, maç programları, puan durumu, takım kadroları gibi çok sayıda bilgiye ücretsiz olarak ulaşabilecekleri belirtildi.

Taraftarların bu uygulamayı, Turkcell hatlı cep telefonlarından 1903 kısa mesaj numarasına BJK yazıp SMS göndererek, cep telefonlarının tarayıcılarından ''mobil.bjk.com.tr'' adresine ya da bilgisayarlarından ''www.bjk.com.tr'' adresindeki BJK Mobil sayfasına girerek cep telefonlarına yükleyebilecekleri ifade edildi.

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