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Spor

Beşiktaş'tan Belözoğlu saldırısıyla ilgili açıklama

'Yönetici ve futbolcuların da tehditkar, tacizkar hareket etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim'

14 Mayıs 2015 17:57

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından Emre Belözoğlu'na ferbotta yapılan saldırıyı değerlendirdi.

NTV Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun Mudanya feribotunda Beşiktaşlı taraftarların saldırısına uğramasına ilişkin, "Duyum aldım, ama bilgim yok" dedi.

Geçmiş olsun dileğinde bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı, "Sporda bu şiddetin son bulması gerektiğini ifade ettik. Tararaftara söylüyoruz bunu, ama kitleleri toplumsal olarak hareketlendirmemek için yönetici ve futbolculara da önemli görevler düşüyor. Öyle bir şey olmuşsa 'geçmiş olsun' diyorum. Ama yönetici ve futbolcuların da tehditkar, tacizkar hareket etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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