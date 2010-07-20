-BEŞİKTAŞ'TAN AZİZ YILDIRIM'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Beşiktaş Kulübü, özel bir hastanede anjiyo olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, ''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bugün özel bir hastanede kontrol amaçlı anjiyo olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Sağlık durumunun iyi olduğu haberlerini aldığımız Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız'' denildi.