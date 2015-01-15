Beşiktaş'tan Aras Özbiliz sürprizi

Beşiktaş, Spartak Moskova'da oynayan Aras Özbiliz'in babasını transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

Ermenistan ile Hollanda vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun babası İhsan Özbiliz, başkan Fikret Orman'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

1990 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen 1.75 metre boyundaki Aras Özbiliz, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapıyor.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Hollanda'da Ajax altyapısından yetişen Aras, 2012'de 3 milyon Euro karşılığında Rusya'nın Kuban Krasnodar takımına transfer oldu. Genç oyuncu, 2013-14 sezonu başında da 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova'ya geçti.

Aras Özbiliz, Ajax, Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova kulüplerinde 94 resmi maçta forma giyerken, 19 gol attı, 10 asist yaptı.

Genç futbolcu, Ermenistan Milli Takımı formasını 15 maçta giydi ve 4 gol kaydetti.