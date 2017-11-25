Beşiktaş’tan akılcı Oğuzhan Özyakup planı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin henüz uzatılmamasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman, milli futbolcuyla ön sözleşme yaptı ancak yapılan sözleşme KAP'a bildirilmedi.

Siyah beyazlıların sözleşmeyi bekletmesinin sebebi ise Arsenal'in yüzde 30'luk bonservis hakkından kaynaklanıyor. Beşiktaş, bu yüzden oyuncunun sözleşmesinin sonlanmasını ve bu şekilde Arsenal'in oyuncunun satışından alabileceği yüzde 30'luk payı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Oğuzhan'la imza parasını da kapsayan yeni bir sözleşmeye imza atacak olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, böylelikle Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'ya olası satışında bonservis bedelinin yüzde yüzünü kulüp kasasına koyacak.

Fikret Orman ‘kalacak’ demişti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son dönemlerde Oğuzhan Özyakup'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan iddialara dikkat çeken bir yanıt vermişti. TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Başkan Orman, takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili, "Beşiktaş. Beşik-taş, Bir tarafında taş var. Rüzgar taştan anca toz alır. Oğuzhan Beşiktaş'ın simge oyuncusudur. Oğuzhan Beşiktaş'ın kaptanıdır. Oğuzhan Beşiktaş'ta kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hatırlanacağı üzere futbol kamuoyunda Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği siyah beyazlıların da bu sebeple oyuncuyu Ocak ayında satacağı iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlı formayla çıktığı 197 maçta 27 gol atarken 32 de asist yaptı. (Hürriyet)