Beşiktaş'taki yılbaşı etkinliğine kaymakamlıktan engel

Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi'nin 31 Aralık tarihinde Barbaros Meydanı'nda yapmak istediği yılbaşı etkinliğine "güvenlik" gerekçesiyle izin vermedi. Taksim'deki yılbaşı kutlamaları da Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmayacağı açıklanmıştı

Beşiktaş Belediyesinin yılbaşı kutlaması için 31Aralık’ta Barbaros Meydanı'nda 21.00 ile gece 00.30 saatleri arasında yılbaşı kutlaması düzenlemek için yaptığı izin başvurusu, Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedildi. Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan belediyeye gönderilen red yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu talep ile ilgili olarak ülkemizin bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet vereceği, ayrıca yazınızda belirtmiş olduğunuz alanda Anadolu-Avrupa yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olması, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergâhı ve son durağı olması nedeniyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir." (DHA)