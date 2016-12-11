Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu, Beşiktaş yöneticilerinin de katıldığı törende gözyaşları içinde toprağa verildi.

Törene Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ürkmezgil, Berk Hacıgüzeller, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan ve Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Kulübü Genel Koordinatörü Levent Çifter, futbol takımı antrenörü Tamer Tuna, futbolculardan Caner Erkin, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Oğuzhan Özyakup ile Tunç Uncu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Yaklaşık 10 gün önce Caner Erkin'in Kartal Yuvası'ndaki imza töreninde siyah beyazlı futbolcudan imza alan Tunç Uncu, bu neşeli anı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Caner Erkin, terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden Tunç Uncu ile olan karesini 'Gülüşler yavaş yavaş soluyor. Mekanın cennet olsun Tunç kardeş. Hepimizin başı sağolsun." notuyla paylaşmıştı. Caner Tunç'un cenaze töreninde de en ön safta yer aldı.

Tunç Uncu’nun Beşiktaş bayrağına sarılı cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.