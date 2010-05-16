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Yaşam

Beşiktaş'taki tarihi iskele kül oldu!

Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nde yangın çıkarken Tarihi iskele kullanılamaz hale geldi.

16 Mayıs 2010 03:00

 T24- İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.


Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nde saat 06:00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlinin yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

 

SEFERLER AKSAMAYACAK

 

İDO'dan yapılan resmi açıklama ise şöyle: "Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 16 Mayıs 2010 Pazar günü sabaha karşı 06:00 sularında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sebebiyle hasar görmüştür. Can kaybının yaşanmadığı yangın, Beşiktaş İtfaiyesi'nin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yoğun kullanımda olmayan, sadece Boğaz seferlerinin yapıldığı iskeledeki seferler, geçici bir süre için 150 metre mesafede bulunan tarihi Beşiktaş İskelesi'nden yapılacak. İskele, sigorta tespit çalışmalarının ardından tekrar hizmete girecek."

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