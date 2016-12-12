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Beşiktaş'taki saldırıda bir Fransız vatandaşı da yaralandı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırıda yaralananlar arasında bir Fransız vatandaşının da bulunduğunu açıkladı

12 Aralık 2016 22:11

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar arasında bir Fransız vatandaşının da olduğunu belirterek, İstanbul'daki Fransa başkonsolosunun yaralıyı ziyaret ettiğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'nun "İstanbul'da düzenlenen alçak saldırıyı dün kınadığı ve Türk yönetimi ve saldırının kurbanlarının aileleriyle Fransa'nın dayanışma dileklerini ilettiği" belirtildi. Açıklamada, saldırıda yaralananlar arasında bir Fransız vatandaşının olduğu, İstanbul'daki Fransa başkonsolosunun hastayı ziyaret ettiği ve ailesiyle iletişim içerisinde gerekli tüm desteği sağladığı kaydedildi.

Daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande saldırıyla ilgili bir açıklama yapmış ve "İstanbul'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Fransa, yaşadığı bu yeni sıkıntı karşısında Türkiye'ye tam destek vermektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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