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BEŞİKTAŞ'TAKİ LÜKS OTELE OPERASYONUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

  * Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı   Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Beşiktaş'ta dün akşam lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin  "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ı

22 Haziran 2018 14:04

 

* Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım\'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta dün akşam lüks otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişinin  \"Yeşil\" kod adlı Mahmut Yıldırım\'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik olduğu öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece bir  ihbar üzerine Beşiktaş\'ta bulunan lüks bir otele operasyon düzenlendi. FETÖ soruşturması kapsamında olduğu öne sürülen operasyonda “Yeşil\" kod adlı Mahmut Yıldırım\'ın sağ kolu olarak bilinen Bedirhan Esenlik gözaltına alındı.  Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu süren şüphelinin,  geçmişte mahkeme kararıyla Zakir Selvi olan adını Bedirhan Esenlik olarak değiştirdiği öğrenildi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonla ilgili görüntüler

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