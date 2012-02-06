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Spor

Beşiktaş'taki futbolcu alacakları İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2012 21:19

-Beşiktaş'taki futbolcu alacakları İSTANBUL (A.A) - 06.02.2012 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Türkiye'deki mevcut futbol ekonomisinin durumuna paralel olarak, futbolcularının hakkedişlerinin ödenmesinde bir takım makul gecikmelerin söz konusu olabildiğini söyledi. Düren, bir takım basın organlarında, bazı yabancı futbolcularının ücretlerinin ödenmemesi konusunu uluslararası boyuta taşıdığına dair haberlerin yer aldığını belirterek, ''Türkiye'nin mevcut futbol ekonomisinin durumuna paralel olarak kulübümüzde de futbolcularımızın hakkedişlerinin ödenmesinde bir takım makul gecikmeler söz konusu olabilmektedir'' dedi. Yönetim olarak bu sorunu, futbolcularıyla karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde çözmekte olduklarını anlatan Düren, ''Yönetimimiz, futbolcularımızın bu konudaki taleplerini, karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde birbiri ardına sırayla çözmekte olup, bu sürecin uluslararası platforma taşınmış herhangi bir boyutunun olmadığını camiamızın bilmesini isteriz'' diye konuştu.

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