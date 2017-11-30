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Beşiktaş'ta yeşillik alanda ölü bulundu

Özgür EREN / İSTANBUL(DHA)- BEŞİKTAŞ Nispetiye Metro İstasyonu girişinde, bir kişi ölü bulundu

30 Kasım 2017 20:46

Özgür EREN / İSTANBUL(DHA)- BEŞİKTAŞ Nispetiye Metro İstasyonu girişinde, bir kişi ölü bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından ceset adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Nispetiye Caddesi üzerinde Nİspetiye Metro İstasyonu girişinde yeşillik alanda saat 16.30 sıralarında vatandaşlar uzun süredir yerde yatan birini görüp polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin, öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek ölen kişinin üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve erkek olduğu anlaşılan kişinin evsiz olduğu ve olayın yaşandığı çevrede hayatını sürdürdüğü öğrenildi. Sahibi olduğu ileri sürülen köpeğin ise, cesedin yanından ayrılmadığı görüldü. Ceset, kimliği ve kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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