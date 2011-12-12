-Beşiktaş'ta yerlilerin en golcüsü Mustafa Pektemek -Genç oyuncu, şu ana dek attığı 5 golle son 2 sezonda yerliler arasındaki en skorer isim oldu -Mustafa, geçen sezonun toplamında 4 gole oluşan Nihat'ı şimdiden geride bıraktı İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Ercan Doğan - Beşiktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Mustafa Pektemek, son 2 sezonda yerliler arasındaki en skorer isim oldu. Siyah-beyazlı formayla şu ana dek 5 gol atan genç oyuncu, takımdaki diğer oyunculara göre hücumda takımına büyük katkı verdi. Son yıllarda yabancı oyuncuların ağırlık kazandığı Beşiktaş'ta, Mustafa Pektemek attığı gollerle yerliler adına takımına katkı sağladı. Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen siyah-beyazlı takımın oyuncusu, bu sezonki 5 gol sevincini de Spor Toto Süper Lig'de yaşadı. Beşiktaş'ta yerli oyuncular UEFA Avrupa Ligi'nde ve Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere toplamda 9 gol atarken, bunların 5'ini genç oyuncu rakip filelere gönderdi. Yerli oyunculardan Egemen Korkmaz 2 gol atarken, İbrahim Toraman ve Veli Kavlak ise takımlarına 1'er gol kazandırdılar. -Takımın da en golcülerinden- Taraftarların, ''Mustafa Pektemek, gol demek'' tezahüratları yaptığı oyuncu, sadece ligde skor bulmasına rağmen takımın da en golcü isimlerinden biri oldu. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda şu ana dek 36 gol atarken, Portekizli oyuncu Almeida ve Mustafa en skorer isimler olarak ön plana çıktı. Almeida, ligde ve Avrupa'da toplam 5 gol atarken, Mustafa ise sadece ligde 5 gole imza attı. -Geçen sezondan beri en golcü yerli- Genç oyuncu, son iki sezonda hücumda fazla ön plana çıkamayan yerli oyuncuların bu şansızlığını da kırmış oldu. Sezonun ilk yarısının bitmesine az maç kala 5 gole ulaşan Mustafa, geçen sezonun en skorer ismi Nihat Kahveci'yi de geçmeyi başardı. Beşiktaş'ta bekleneni karşılayamayan ve ayrılan Nihat, geçen sezon toplamda takımına 4 gol kazandırırken, Mustafa sezonun yarısı bitmeden bu oyuncuyu geçme başarısı gösterdi. Beşiktaş'ta yerli oyuncular adına 2010-2011 sezonunda Nihat'ın yanı sıra İsmail Köybaşı 1, İbrahim Toraman 3, Ekrem Dağ 3, Necip Uysal 2 ve Ali Kuçik de 1 gol attı. Bu sezon ise yerli oyuncuların attığı gollerin yüzde 55'ini takımına kazandıran Mustafa, son iki sezonda 23 yerli golün de yüzde 21'ine katkıda bulundu. -Mustafa Pektemek'in golleri- Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Pektemek'in golleri şunlar: Beşiktaş-Ankaragücü......................: 3-1 (1 gol) Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş...............: 0-1 (1 gol) Gençlerbirliği-Beşiktaş..................: 4-2 (1 gol) Manisaspor-Beşiktaş......................: 1-4 (1 gol) Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1 (1 gol) (ED-TAŞ-ZG)