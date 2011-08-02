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Spor

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2011 01:09

-BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.  Antrenör Roland Koch yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan akşam antrenmanında, futbolcuların kısa pas çalışmasının ardından yarı sahada ve tam sahada taktik maçlar yaptığı belirtildi.    Antrenmana tedavileri devam eden Mustafa Pektemek ve Ersan Gülüm'ün katılmadığı bildirildi.   Beşiktaş, yarın basına kapalı yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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