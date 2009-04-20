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Spor

Beşiktaş'ta üç eksik!

Beşiktaş, 22 Nisan'da Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

20 Nisan 2009 03:00


Beşiktaş, dün Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından, 22 Nisan'da Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcularla kısa bir süre toplantı yaptı. Yenileme çalışması yapan Siyah-Beyazlı takımda Rüştü, Gökhan Zan ve Nobre antrenmana katılmadı.

Kulüp doktoru Devrim Urgun, Rüştü ve Gökhan Zan'ın hafif sakatlıklarının olduğunu belirtirken, Nobre'nin tedavisine devam edildiğini söyledi.

Beşiktaş, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek.


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