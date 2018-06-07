Beşiktaş'ta transfer hareketliliği; bir gurbetçi futbolcu daha listeye alındı, Lens'e talip var

Transferde bu kez elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş alınması düşünülen isimlerin hazırlık kamplarına yetiştirilmesini istiyor.

beIN Sports'tayer alan habere göre; Hollanda ümit milli takımı forması giyen Nijmegen'li Ferdi Kadıoğlu'nu listesine alan siyah beyazlı ekibe, Lens için Rize'den teklif var.

9 Haziran'da başlayacak transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transferlerin 30 haziran'da başlayacak Slovakya kampına yetişmesini istedi.

Bir önce kadronun iskeletini ortaya çıkarmak isteyen Güneş'in geçtiğimiz sezon olduğu gibi transferlerin lig başlamasına yakın bitmesinin takımı olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Yeni gelecek oyuncuları Slovakya ve Avusturya kamplarında görmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, gelecek futbolculardan Avrupa Ligi ön elemelerinde de tam randıman almak amacında.

Atiba ile sözleşme yenileyen ve Eskişehirspor'dan Dorukhan Toköz ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ümit milli takım forması giyen Nijmegen'den ferdi Kadıoğlu temasa geçti. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız geçen sezon 34 lig maçında 7 gol, 12 asistlik performansıyla Hollanda 2. Ligi'ne damgasını vurmuş ve takımı Nijmegen'in sezonu 3. bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

Takımdan gönderilmesi planlanan Jeremain Lens, Negredo ve Love konusunda hemen her teklifi detayıyla değerlendiren transfer komitesine hollandalı yıldız için Çaykur Rizespor'dan 1 yıllık kiralık teklifi geldi. Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibin teknik direktörlüğünü yapan siyah beyazlıların eski yıldızının, Lens'i çok istediği bildirildi. Ancak Beşiktaş yönetiminin bu teklifi şimdilik beklemeye aldığı ve bu futbolcunun geleceği hakkındaki kararı hazırlık kamplarında teknik direktör Şenol Güneş'ten rapor doğrultusunda vereceği kaydedildi.