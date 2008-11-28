Beşiktaş'ta Tello sıkıntısı



Hafta sonunda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a Tello'dan kötü haber geldi. Sakatlığı geçmeyen Şilili yıldızın zorlu karşılaşmada oynamasının zor olduğu açıklandı.





Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile 29 Kasım Cumartesi günü yapacağı derbi maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.



Hafta başından beri sakat oyunculardan dolayı eksik çalışan siyah-beyazlı takım, sakatların iyileşmesiyle ilk kez Fenerbahçe maçı için tam kadro çalışma fırsatı buldu.



Ancak Eskişehirspor maçında rakibinden aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Rodrigo Tello yapılan antrenmanda ağrılarının devam etmesi üzerine idmanı yarıda bıraktı.







Teknik Direktör Mustafa Denizli en büyük kozlarından biri olarak gördüğü Tello’nun derbi maçına yetişmesi için doktorlarla sık sık toplantı yaptığı öğrenildi. Şilili yıldız için son kararın maç öncesinde yapılacak kontrollerde verileceği öğrenildi.







Tello’dan gelen haberle sarsılan teknik heyette İbrahim Üzülmez , Gökhan Zan ve Nobre’nin oynayacak olması memnuniyet yarattı.







Derbi öncesinde özellikle kanat ortalarına önem veren teknik direktör Denizli, Ekrem Dağ ve İbrahim Üzülmez’den ileriye çıkmaları konusunda uyarılarda bulunurken, son haftalarda performansı düşen Delgado ile de özel bir görüşme yaptığı kaydedildi.





Bu arada Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

