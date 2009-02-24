Beşiktaş'ta taraftarlara uyarı

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, BJK İnönü Stadı çevresinde devam eden yol ve tünel inşaatı nedeniyle, taraftarların stada giriş ve çıkışlarında sıkıntı yaşamamaları için çeşitli önlemler alındığı belirtilerek, taraftarlara uyarılarda bulunuldu.



Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 27 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmadan itibaren, taraftarlardan maçlar öncesinde ve sonrasında alınacak bazı tedbirleri önemsemeleri ve ona göre hareket etmeleri istendi.



Taraftarların stattan rahat çıkabilmeleri için protokol tribünü önündeki otoparka, yönetim kurulu üyelerinin araçları da dahil olmak üzere araç alınmayacağı ve o alanın mümkün olabildiğince açık ve rahat olmasının sağlanacağı bildirildi.



Yeni açık tribünde maç izleyen taraftarların da stattan ayrılırken mümkün olabildiğince kapalı tribün tarafındaki Kadırgalar Caddesi’ni kullanmaları gerektiği ifade edildi.



