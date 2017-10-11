Beşiktaş'ta Talisca planı: 60 milyon Euro

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımından kiraladığı Anderson Talisca'nın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. 20 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Brezilyalı futbolcu için 18 milyon Euro'luk teklifte bulunan siyah-beyazlılar, oyuncuyu alması halinde sözleşmesine 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koymayı planlıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Talisca'nın bonservisini alma konusunda kararlı. Siyah-beyazlılar, Manchester United gibi dünya devlerinin de ilgilendiği bilinen 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 20 milyon Euro satın alma opsiyonu olmasına rağmen fiyatı aşağı çekmeye çalışıyor. 18 milyon Euro'ya transfer edilse dahi 'Türkiye'nin en pahalı transferi' olacak olan Talisca için siyah-beyazlı yönetim şimdiden serbest kalma bedelini belirledi: 60 milyon Euro...

Beşiktaş formasıyla geçen sezondan beri 42 maça çıkan Sambacı, 21 gol ve 7 asistle 28 gole direkt etki etti.