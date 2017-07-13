Beşiktaş'ta 'Talisca krizi' çözülüyor mu?

Beşiktaş'ta annesinin hastalığı dolayısıyla aldığı özel izin süresinden daha uzun süre boyunca hazırlık kampına gelmeyerek tepki çeken Talisca, Türkiye'ye doğru yola çıktığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Brezilyalı genç yıldız, 4 Temmuz'dan itibaren kamp yapan ekibe 10 gün geç dahil olmuş olacak.

23 yaşındaki başarılı oyuncunun kampa gelmemesi sporun gündem maddelerinden birini oluştururken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Eğer zam yapılması için gelmiyorsa, tek kuruş zam yapmam" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Geçilen günlerde yeni sezon öncesi basın toplantısı gerçekleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de, "Kampa gelmemesi doğru değil. Bu iş çok uzadı. Gerekli ceza verilecektir" diyerek durumdan hoşnutsuzluğunu dile getirmişti.

Adı İngiliz devi Manchester United ile anılan Brezilyalı'nın 'rötarlı' dönüşünün, yönetim ve teknik ekip ile arasındaki buzları eritip eritmeyeceği sorusu da önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.